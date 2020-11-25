Баку реконструирует Истису.

Ильхам Алиев пообещал восстановить в Кельбаджаре курортную зону. Об этом президент Азербайджана рассказал в видеообращении к нации, которое транслировалось государственным телеканалом. Политик заметил, что Кельбаджарский район с 25 ноября перешел под контроль Баку в рамках трехстороннего соглашения с Ереваном и Москвой.

В Кяльбаджаре будет развиваться сельское хозяйство, особенно животноводство. Там у нас есть большие пастбища. У Кяльбаджара есть богатые природные источники, ресурсы Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Политик напомнил, что в районе производилась вода "Истису", популярная на советском пространстве. Данная территория являлась курортной зоной. После установления контроля Баку, правительство подготовит генеральный план по реконструкции всех возвращенных городов.

Алиев заявил о переходе Кельбаджарского района под контроль Азербайджана.

Видео: YouTube / Xəzər Xəbər