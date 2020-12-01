Алиев заявил о продолжении процесса обмена телами и пленными в Карабахе

Президент Азербайджана заявил, что Баку выполняет восьмой пункт соглашения.

Ильхам Алиев заявил о продолжении процесса обмена телами и пленными в Нагорном Карабахе. Президент Азербайджана напомнил, что между Баку и Ереваном ведется процесс, предусмотренный трехсторонним соглашением, в подписании которого приняла участие Москва. Об этом политик рассказал в телеобращении. посвященном взятию под контроль Лачинского региона.

В восьмом пункте говорится, что производится обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами, а также телами. Этот процесс уже продолжается – обмен как телами, так и пленными, и заложниками Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Напомним, что ранее президент Армении Армен Саркисян обратился с просьбой к российскому коллеге Владимиру Путину помочь в возвращении на родину военнопленных, которых удерживает армия Азербайджана.

Алиев заявил о переходе под контроль Азербайджана Лачинского района.

Видео: YT / AZTV