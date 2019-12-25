"Академик Черский" приступил к укладке труб "Северного потока - 2" в водах ФРГ

Судну предстоит уложить 2,6 км труб второй нитки газопровода.

Судно "Академик Черский" покинуло воды Дании, где строило "Северный поток - 2", и направилось в исключительную экономическую зону ФРГ. Об этом пишет агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

Согласно данным СМИ, судно изменило свое местоположение в ночь на 19 июля. В водах Германии ему предстоит уложить 2,6 км труб второй нитки СП-2.

Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями. из сообщения Nord Stream 2 AG

Напомним, глава Бюро международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что газопровод "Северный поток - 2" угрожает Евросоюзу. Он уверен, Германия при запуске проекта попадет в зависимость от поставок газа из РФ. По его мнению, это приведет к тому, что Россия сможет оказывать влияние на политику и экономику ЕС.

Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что "Северный поток - 2" не означает замену транзита газа через Украину.

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт