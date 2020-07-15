"Айлендерс" проиграли "Бостону" по буллитам, Романов забросил шайбу

Игра закончилась со счетом 5:4.

"Нью-Йорк Айлендерс" по серии буллитов уступил "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра состоялась в городе Нью-Йорк. Матч завершился с результатом 5:4 (0:0, 2:2, 2:2, 0:0, 1:0) в пользу гостей ледовой арены. В составе команды победителей шайбами отличились на 35, 38, 51, 57 минутах спортсмены Морган Гики, Давид Пастрняк, Джеймс ван Римсдайк и Мэйсон Лорей. Победный буллит реализовал форвард Пастрняк. Со стороны хозяев арены голы реализовали на 22, 34, 46 и 53 минутах российский нападающий Александр Романов, Симон Хольмстрём, Бо Хорват и Брок Нельсон. Голкипер из "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 30 бросков по воротам.

Напомним, что "Нью-Йорк" прервал четырехматчевую серию побед в текущем сезоне НХЛ. В следующем матче "Айлендерс" 16 декабря на выезде сыграют с "Монреаль Канадиенс". "Бостон" в этот же день примет "Нью-Йорк Рейнджерс".

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET