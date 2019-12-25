"Айлендерс" победили "Рейнджерс" в матче НХЛ

Игра закончилась со счетом 4:0.

"Нью-Йорк Айлендерс" победили "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась с результатом 4:0. Заброшенными шайбами отличились на 7, 13, 22 и 54 минутах встречи Лео Комаров, Оливер Уальстрем, Антони Бовильеи Мэтью Барзал (забил гол в пустые ворота). Российские спортсмены Артемий Панарин, Павел Бучневич и Виталий Кравцов не сумели отличиться.

Голкипер "Айлендерс" Семен Варламов отразил 25 бросков по воротам клуба. Спортсмен провел шестую в текущем сезоне НХЛ игру "на ноль". Его оппонент Игорь Шестеркин спас свои ворота 23 раза.

Сейчас "Нью-Йорк Айлендерс"расположился на третьей позиции рейтинга Восточного дивизиона с 65 очками. "Нью-Йорк Рейнджерс" идут пятыми с 58 очками.

"Флорида" обыграла "Чикаго" в матче НХЛ.

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