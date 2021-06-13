Зюганов попросил "разобраться" с приглашением Бузовой во МХАТ

По его словам, данная ситуация полностью отражает "стиль нынешней власти".

Лидер Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов призвал российский Минкульт "разобраться" с приглашением певицы и экс-ведущей телевизионного шоу "Дом-2" Ольги Бузовой сыграть в столичном МХАТ имени Горького. Об этом он сообщил в ходе веб-встречи с его подписчиками в Instagram.

Напомним, художественный руководитель театра Эдуард Бояков пригласил Бузову исполнить роль в спектакле об Иосифе Сталине "Чудесный Грузин". По его словам, ему нужен был образ человека из массовой культуры.

МХАТ нес на своей сцене прекрасные произведения, Татьяна Доронина вообще гений в своем деле. Но если Бузову туда "засунули", то я не знаю, куда смотрят и министр культуры, и все остальные. Геннадий Зюганов, лидер КПРФ

По словам руководителя партии, такие решения отражают деятельность и "стиль нынешней власти", представители которой не симпатизируют отечественной культуре, а также не имеют представления о том, что такое русские мир и дух. Зюганов выразил уверенность в том, что "наша культура бессмертна и она победит".

Фрагмент выступления Ольги Бузовой в спектакле можно посмотреть здесь.

Ранее петербургский режиссер Антон Адасинский покинул МХАТ после постановки с Бузовой.

Видео: Instagram/zyuganov_gennady