Петербургский режиссер покинул МХАТ после постановки с Бузовой

Антон Адасинский принял такое решение после премьеры "Чудесный грузин", в которой речь шла про Иосифа Сталина, а одну из ролей исполнила телеведущая Ольга Бузова.

В воскресенье, 13 июня, петербургский режиссер, хореограф, создатель и руководитель театра DEREVO Антон Адасинский прекратил сотрудничество с МХАТ им. Горького, в котором ставил мюзикл "Золото". Такое решение он принял после премьеры "Чудесный грузин", в которой речь шла про Иосифа Сталина, а одну из ролей исполнила телеведущая Ольга Бузова.

Режиссер решительно высказался о постановке с участием Бузовой, а также выразил надежду, что публика вернется в театр, где увидит иные спектакли.

"Золото" на сцене МХАТа больше не будет. Я не могу позволить себе и "Музыкальному театру детей" Марины Ланда быть в одной новостной ленте с именами порно-актрис, так же как и с именем палача Сталина, в застенках которого были покалечены судьбы пяти членов моей семьи. Уверен, что это мракобесие закончится, и десятилетиями воспитанная "МХАТовская" публика вернется в зал и увидит то, ради чего этот театр и был построен, — говорится в открытом письме петербургского режиссера к театру.

Недавно Piter.tv рассказывал о том, почему одна из ролей досталась Ольге Бузовой. Художественный руководитель театра Эдуард Бояков разъяснил, что в спектакле о молодом Сталине нужен образ человека из массовой культуры. Иными словами, театр нуждается в "уорхоловском образе". Руководство МХАТа предполагало, что эту новость будут активно обсуждать в интернете.

Ранее мы публиковали комментарий Ольги Бузовой, где она высказалась о своем дебюте во МХАТе.

Фото: Instagram / buzova86