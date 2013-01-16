Ольга Бузова высказалась о своем дебюте во МХАТе

Телеведущая и певица Ольга Бузова дебютировала на сцене Московского художественного театра имени Горького. Она сыграла певицу кабаре в спектакле "Чудесный грузин" о Сталине. В своем Instagram артистка поделилась впечатлениями о своем выступлении.
Бузова заявила, что это было невероятно. Она безмерно счастлива, что в конце спектакля зрители аплодировали стоя.
Бабочки в моем животе от волнения и восторга, от эмоций зрителей, которые сегодня впервые посмотрели "Чудесный грузин".
Написала телеведущая
Официальная премьера постановки "Чудесный грузин" с участием Ольги Бузовой состоится во МХАТе 11 и 12 июня. Все билеты на спектакль раскуплены.
Ранее Пригожин выложил аудио с репетиции Бузовой во МХАТе.
Фото: Instagram / buzova86
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