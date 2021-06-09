Пригожин выложил аудио с репетиции Бузовой во МХАТе

Телеведущая получила роль в спектакле "Чудесный грузин" о Сталине.

Продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в Instagram аудиозапись репетиции спектакля "Чудесный грузин" во МХАТе – та самая постановка, в которой задействована Ольга Бузова. На записи можно услышать, как поет телеведущая без прикрас.

Вообще все, что сегодня происходит в индустрии, словами не описать, вот уже и до театра докатилась эта разрушительная волна. Великие ушедшие актеры точно переворачиваются в гробу. Написал Пригожин

Продюсер заявил, что Бузова – молодец. А ее уверенности и способности пробивать любые стены можно только позавидовать. При этом политика МХАТа вызывает у него много вопросов.

Как Вам такой режиссерский ход? Пойдете смотреть спектакль? Спросил он своих подписчиков

Пригожин отметил, что это его вина, что зрителям придется слушать вокал Ольги. Вместо нее на сцену должна была выйти его супруга Валерия. Однако он не смог найти сроки и перенести уже запланированные мероприятия певицы, чтобы она смогла принять участие в постановке МХАТа.

Друзья, простите меня, это моя вина, что Бузова во МХАТе. Покаялся продюсер

Ранее стало известно, что Бузовой заплатят почти полмиллиона рублей за роль в спектакле "Чудесный грузин" о Сталине. За репетицию она получит 212 тысяч рублей, а за выход на сцену – еще 234 тысячи рублей.

Видео: Instagram / prigozhin_iosif