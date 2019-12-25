Бузовой заплатят почти полмиллиона за роль в спектакле про Сталина

Спектакль называется "Чудесный грузин", его постановщиком выступает худрук театра Эдуард Бояков.

Телеведущая и певица Ольга Бузова сыграет в новом спектакле Московского Художественного академического театра имени Максима Горького. Ей досталась роль в постановке "Чудесный грузин" Эдуарда Боякова. Об этом артистка сама рассказала в Instagram.

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, Бузова получит за эту роль почти полмиллиона рублей. За репетицию ей заплатят 212 тысяч рублей, а за выход на сцену – еще 234 тысячи рублей.

Постановщик спектакля – художественный руководитель МХАТ Эдуард Бояков – из "острой, смешной, энергичной" пьесы о молодом Сталине планирует сделать "спектакль о том, как рождается тиран".

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Фото: Instagram / buzova86