Дава прокомментировал свою работу на "Дом-2"

Дава заверил, что ему все равно, что скажет экс-избранница о его назначении на место ведущего реалити-шоу.

Весной Ольга Бузова покинула пост ведущей "Дом-2". На смену Ольге пришел ее бывший бойфренд, блогер Давид Манукян. Дава заверил, что ему все равно, что скажет Бузова о его назначении на роль ведущего. Об этом он рассказал в интервью для программы "PRO-Новости" на МУЗ-ТВ.

Манукян заявил, что давно мечтал стать частью проекта. Первый выпуск с участием Давы покажут уже 1 июня.

Мне неинтересно, как на это отреагирует Ольга, не хочу говорить об этом. Для меня "ДОМ-2" в первую очередь работа, за которую я получаю деньги. Давид Манукян

Давид Манукян и Ольга Бузова расстались в начале этого года после полутора лет отношения.

Фото: ВКонтакте / DAVA