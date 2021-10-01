Дава раскрыл причину расставания с Бузовой

Давид Манукян рассказал о постоянных выборах, перед которыми его ставила бывшая возлюбленная.

Дава раскрыл причину расставания с Ольгой Бузовой. Блогер рассказал подробности личной жизни в рамках интервью для YouTube-шоу "Небабские истории". Давид Манукян объяснил, что между парой произошел серьезный конфликт еще за два месяца до расхода. Уже тогда молодые люди думали о том, чтобы прекратить отношения. Гость шоу подчеркнул, что Бузова всегда ставила его перед сложным выбором.

Блогер напомнил, что принял участие в танцевальном шоу, в котором его партнершей стала замужняя чемпионка по танцам Дарья Палей. Ольге Бузовой не понравилось их совместное фото, где артист позировал вместе с Палей в костюмах, напоминающих свадебные.

"Либо ты в 17 выходишь в эфир, либо — я". Дальше: "Я найму охрану, тебя не подпустят ко мне". Дальше заход: "Ты оставил комментарий под фото". Другая СМС: "Ты подписался на свою партнершу" Давид Манукян, блогер

Дава заметил, что его поставили перед ультиматумом. Ольга заявила о том, что блогер либо выберет ее, либо останется в танцевальной программе.

Дава впервые рассказал, как сделал предложение Бузовой через три месяца отношений.

Фото и видео: YouTube / Madam Kaka