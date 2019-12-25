Дава впервые рассказал, как сделал предложение Бузовой через три месяца отношений

Блогер заявил, что сделал всё, что было в его силах, для сохранения отношений.

Блогер Давид Манукян появился в новом шоу Иды Галич "Есть вопросики" на YouTube. Без вопросов о его романе с певицей Ольгой Бузовой не обошлось.

Дава рассказал, что они расстались из-за разных характеров. Но они этого не увидели в самом начале из-за влюбленности и страсти. Также блогер рассказал, что на третьем месяце отношений он делал предложение руки и сердца артистке. Всё произошло в Риме. После романтичного квеста по всему городу вечером ей нужно было открыть сундучок (ключ блогер ей подарил месяцем ранее и сказал всегда носить с собой). В этом сундучке лежала колба, а в ней записка: "Выходи за меня".

Блогер заявил, что сделал всё, что было в его силах, для сохранения отношений. Расставание для него было довольно горьким.

Фото: Instagram/ @dava_m