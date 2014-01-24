"Муз-ТВ" оштрафовали на миллион рублей за ЛГБТ-пропаганду

Телеканал оштрафовали за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Басманный суд Москвы оштрафовал на один миллион рублей российский телевизионный канал "Муз-ТВ" за пропаганду ЛГБТ-отношений. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

Нарушения были выявлены во время трансляции мероприятия "Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света". Протокол был составлен Роскомнадзором. Причиной для его составления стал факт появления в эфире телеканала российских исполнителей Филиппа Киркорова и Давида Манукяна на красной дорожке в компании полуобнаженных мужчин. Шоу показали с маркировкой "6+".

В конце октября телеканал получил два протокола и предупреждение за "недопустимость злоупотребления свободой слова".

ООО "МУЗ ТВ Операционная компания" признали виновным по статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних". Канал оштрафовали на один миллион рублей.

Ранее Минюст добавил еще 5 фамилий в реестр СМИ-иноагентов.

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