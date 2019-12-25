Рэпер Дава заменит Бузову в реалити-шоу "Дом-2"

Он будет вести проект вместе с Ксенией Бородиной, Ольгой Орловой, Владом Кадони и Андреем Черкасовым.

Новым ведущим реалити-шоу "Дом-2" станет популярный рэп-исполнитель и блогер Давид Манукян, более известный под псевдонимом Дава (Dava). Он заменит свою бывшую возлюбленную Ольгу Бузову. Об этом говорится в сообщении пресс-службы телеканала "Ю", на котором выходит обновленное шоу.

Как передает ТАСС, Дава будет вести шоу вместе с постоянными ведущими – Ксенией Бородиной, Ольгой Орловой, Владом Кадони и Андреем Черкасовым.

С 2004 года реалити-шоу "Дом-2" выходило на телеканале ТНТ. В декабре 2020 года ТНТ объявил о закрытии проекта из-за низких рейтингов и отказов многих рекламодателей от сотрудничества.

Перезапуском шоу занялся телеканал "Ю". С 19 апреля в эфир выходит шоу "Дом-2. Новая любовь".

Ранее стало известно, что Ольга Бузова отказалась вести проект на "Ю". По слухам, ей заплатили 30 млн рублей, чтобы она не переходила с ТНТ на другой канал.

Фото: ВКонтакте / DAVA