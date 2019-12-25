Ольга Бузова не будет вести "Дом-2" на "Ю"

Телеведущая ассоциируется с проектом телеканала ТНТ, где вырастили из нее звезду.

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова не будет вести "Дом-2" на телеканале "Ю". Об этом пишет издание StarHit, ссылаясь на слова источника.

Бузова напрямую ассоциируется с проектом телеканала ТНТ, "поскольку именно здесь из нее вырастили ту, кем она сейчас является". Руководство ТНТ никогда не выступало против того, чтобы Бузова снималась в проектах других телеканалов, однако быть ведущей "Дома-2" на чужом канале – совсем другая ситуация.

По слухам, Бузовой заплатили 30 млн рублей, чтобы она не переходила на другой канал. Другие источники утверждают, что деньги в этой истории не фигурировали. На ТНТ пообещали разработать для Бузовой новые проекты.

Ранее подтвердилось, что телеканал "Ю" перезапустит реалити-шоу "Дом-2". Проект вернется в телевизионный эфир 19 апреля в 22:00. Создатель шоу Валерий Комиссаров предсказал закрытие нового "Дома-2" до сентября 2021 года.

Фото: пресс-служба телеканала "Ю"