"Дом-2" выйдет на телеканале "Ю" 19 апреля

Ведущими останутся Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов.

Телеканал "Ю" перезапустит реалити-шоу "Дом-2". Проект вернется в телевизионный эфир 19 апреля в 22:00. Об этом сообщили в пресс-службе вещателя.

Обновленное шоу получит название "Дом-2. Новая любовь". Ведущими останутся Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов.

Проект займет большой двухчасовой вечерний слот и часовой утренний слот. В начале апреля телеканал "Ю" запустит масштабную рекламную компанию по всей России.

ТНТ объявил о закрытии "Дома-2" в декабре 2020 года. Причинами назвали низкие рейтинги и отказ многих рекламодателей от сотрудничества.

Ранее бывшая ведущая "Дома-2" Катя Жужа рада закрытию проекта.

Фото: пресс-служба телеканала "Ю"