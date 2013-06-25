Валерий Комиссаров предсказал закрытие нового "Дома-2" до сентября 2021 года

Проект перезапустили на телеканале "Ю".

Создатель реалити-шоу "Дом-2" и продюсер Валерий Комиссаров поделился своим мнением по поводу перезапуска проекта на телеканале "Ю". В интервью InterMedia он сказал, что не верит в успех обновленной версии и считает, что шоу закроется до сентября 2021 года.

"Скорее всего, окончательное закрытие "Дома-2" произойдет гораздо раньше – в течение полутора месяцев, максимум трех", - отметил Комиссаров.

По мнению продюсера, популярность "Дома-2" упала после того, как он перестал им заниматься. Создатель реалити-шоу заявил, что знает "пару десятков причин", что с "Домом-2" сейчас не так.

О закрытии проекта стало известно 18 декабря 2020 года. Решение было принято из-за низких рейтингов программы, а также ухода крупных рекламодателей. В начале апреля стало известно, что проект начнут показывать на телеканале "Ю". Обновленное шоу получит название "Дом-2. Новая любовь". Ведущими останутся Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов.

Фото: Instagram / valeriy_yaklich_