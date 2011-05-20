Появилось видео выступления Ольги Бузовой в спектакле о Сталине

В сети опубликовали первое видео певицы Ольги Бузовой на сцене МХАТа.

Издание "Газета.Ru" опубликовало видео с пресс-показа спектакля "Чудесный грузин". Постановка посвящена жизни молодого Иосифа Сталина. На видео попало выступление Ольги Бузовой на сцене МХАТ им. Горького.

В спектакле Бузова играет певицу кабаре Беллу Шанталь. По сценарию Белла становится шпионкой и спасает Сталина.

Ранее руководство Московского художественного академического театра имени М. Горького объяснило свое решение пригласить певицу Ольгу Бузову в спектакль "Чудесный грузин" необходимостью "уорхоловского образа". Руководство МХАТа предполагало, что эту новость будут активно обсуждать в интернете.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев заступился за Ольгу Бузову.

Видео: "Газета.Ru"