Политик рассказал, что у оппонентов Лукашенко нет предложений по развитию страны.

Геннадий Зюганов назвал происходящее в Белоруссии рейдерским захватом власти антироссийскими силами. Лидер КПРФ отметил, что сейчас необходимо "дружно противодействовать происходящему". Об этом политик заявил после конференции в рамках общения с журналистами.

В области экономики ни одного, в области политики тоже ничего, в области социальной гарантии и прав - давайте приватизировать и уничтожать Геннадий Зюганов, лидер КПРФ

Зюганов отметил, что Светлана Тихановская и другие оппозиционные кандидаты не имеют собственных предложений по развитию республики в области экономики и политики.

Тихановская в ближайшее время может вернуться в Белоруссию.

Видео: YouTube / Геннадий Зюганов