Тихановская в ближайшее время может вернуться в Белоруссию

Она вынужденно уехала в Литву.

Оппозиционный кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская, которая накануне уехала в Литву, в ближайшее время может вернуться в Белоруссию. Об этом пишет "Белсат" со ссылкой на доверенное лицо политика Ольгу Ковалькову.

Ковалькова отметила, что Тихановская не планировала уезжать из Белоруссии, поэтому она должна вернуться в ближайшее время.

Отметим, что Светлана Тихановская вынужденно уехала в Литву. Об этом она рассказала в одном из своих видеообращений, где заявила, что "не дай бог кому-нибудь столкнуться с таким выбором, с которым столкнулась я". Также она заявила, что итоги президентских выборов не признаёт и считает себя избранным президентом Белоруссии.

Ранее в Белоруссии оппозиция представила состав координационного совета.

Видео: Youtube/Cтрана для жизни