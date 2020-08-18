Создание совета — способ представить белорусский народ наилучшим образом.

В Белоруссии оппозиция представила состав координационного совета. Его опубликовала доверенное лицо оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова на своей странице в Facebook.

Отметим, что Тихановская объявила о создании совета, цель которого — обеспечить трансфер власти через диалог с действующими властями.

По словам Ковальковой, создание совета — способ представить белорусский народ наилучшим образом.

Сейчас в совет рассматриваются заявки делегатов от крупнейших заводов в стране. При этом Ковалькова подчеркнула, что все желающие могут войти в расширенный состав совета и участвовать в заседаниях рабочих и экспертных групп.

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Видео: Youtube/Страна для жизни