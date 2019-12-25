Лукашенко наградил силовиков за безупречную службу

Александр Лукашенко наградил силовиков медалью "За безупречную службу". Награду получили более 300 сотрудников правоохранительных органов.
Отмечается, что медаль "За безупречную службу I степени" получил заместитель командующего Внутренними войсками Хазалбек Атабеков.
Отметим, что после выборов президента Белоруссии 9 августа в стране начались массовые мирные акции протеста. Их жестоко разгоняли силовики, протестующих задерживали. Многие из них жаловались на насилие со стороны сотрудников правоохранительных органов — людей избивали, пытали, угрожали убийством и изнасилованием. Два человека в ходе протестов погибли.
Ранее Минздрав Белоруссии подтвердил смерть двух участников акций протеста.
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