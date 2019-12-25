Лукашенко наградил силовиков за безупречную службу

Во время протестов многие из них жаловались на насилие со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Александр Лукашенко наградил силовиков медалью "За безупречную службу". Награду получили более 300 сотрудников правоохранительных органов. Отмечается, что медаль "За безупречную службу I степени" получил заместитель командующего Внутренними войсками Хазалбек Атабеков. Отметим, что после выборов президента Белоруссии 9 августа в стране начались массовые мирные акции протеста. Их жестоко разгоняли силовики, протестующих задерживали. Многие из них жаловались на насилие со стороны сотрудников правоохранительных органов — людей избивали, пытали, угрожали убийством и изнасилованием. Два человека в ходе протестов погибли. Ранее Минздрав Белоруссии подтвердил смерть двух участников акций протеста.