Ещё 158 остаются в больницах с тяжёлыми травмами.

Минздрав Белоруссии подтвердил смерть двух участников акций протеста. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Караник во время выступления перед врачами и медиками, которые собрались перед зданием министерства здравоохранения.

В Белоруссии накануне многие медицинские работники объявили забастовку в связи с фальсификациями на выборах президента и милицейским насилием в отношении мирных протестующих. Протестующие требовали, чтобы к ним вышел Караник и рассказал им о количестве пострадавших и погибших в результате силового разгона протестов.

Министр заявил, что в результате подавления протестов погибли два человека, ещё 158 остаются в больницах с тяжёлыми травмами. О 83 пропавших без вести людях, которых задержали белорусские силовики, Караник ничего не знает.

Медики потребовали, чтобы их допустили в Центр изоляции правонарушителей и изолятор временного содержания, чтобы они осмотрели задержанных участников мирных акций и приняли решение о госпитализации.

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Видео: Telegram / NEXTA Live