Александр Лукашенко оценил перспективы следующего президента Белоруссии. Об этом он заявил в рамках своего выступления перед работниками Минского автомобильного завода (МАЗ). Трансляцию вел телеканал "Беларусь 1".
Лукашенко погладил по плечу одного из рабочих и сказал, что они могут идти в политику, но "знайте – там вас гладить президент не будет по плечу". Также белорусский лидер добавил, что он уже наработался.
Я знаю, что вы будете следующему кричать "Уходи", но очень рано, буквально через два-три года.
- Александр Лукашенко
Он предложил присутствующим на встречу думать "не айфоном-телефоном, а мозгами". Лукашенко уточнил, что власти не будут уговаривать граждан, но "если вы переступите рубеж, если вывалите на улицы – ответите".
Ранее мы сообщили, что Меркель анонсировала переговоры с Путины по ситуации в Белоруссии.
Видео: Youtube/Информационное агентство БелТА
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