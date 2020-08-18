Действующий президент отметил, что в политике "другие законы" и "закон толпы – это из политики".

Александр Лукашенко оценил перспективы следующего президента Белоруссии. Об этом он заявил в рамках своего выступления перед работниками Минского автомобильного завода (МАЗ). Трансляцию вел телеканал "Беларусь 1".

Лукашенко погладил по плечу одного из рабочих и сказал, что они могут идти в политику, но "знайте – там вас гладить президент не будет по плечу". Также белорусский лидер добавил, что он уже наработался.

Я знаю, что вы будете следующему кричать "Уходи", но очень рано, буквально через два-три года. - Александр Лукашенко

Он предложил присутствующим на встречу думать "не айфоном-телефоном, а мозгами". Лукашенко уточнил, что власти не будут уговаривать граждан, но "если вы переступите рубеж, если вывалите на улицы – ответите".

Ранее мы сообщили, что Меркель анонсировала переговоры с Путины по ситуации в Белоруссии.

Видео: Youtube/Информационное агентство БелТА