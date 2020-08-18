Меркель анонсировала переговоры с Путины по ситуации в Белоруссии

В сообщении пресс-службы президента Литвы говорится, что Берлин по дипломатическим каналам также пытается связаться с Александром Лукашенко.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель анонсировала переговоры с российским президентом Владимиром Путины по ситуации в Белоруссии. Об этом она заявила в ходе телефонного разговора с литовским лидером Гитанасом Науседой.

После начала массовых митингов экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская покинула Белоруссию. Она остановилась в Литве. В тот же день представитель оппозиции записала сообщение к гражданам республики. Она просила белорусов прекратить протесты и не провоцировать сотрудников милиции. Президент Литвы заверил, что видеосообщение было записано под давлением. 17 августа немецкое правительство сообщило, что контактировало со Светланой Тихановской. Тема и детали разговора не раскрываются.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По официальным данным ЦИК Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

Ранее мы сообщили, что писатель Захар Прилепин рассказал, что белорусский спецназ избивал задержанных россиян.

Видео: TUT.BY