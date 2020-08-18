  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:09
168
matveyvn
Код вставки плеера

В Белоруссии опровергли сообщения об отставке главы МИД

0 0

Макей находится на своём рабочем месте.

В Белоруссии опровергли сообщения об отставке главы МИД Владимира Макея. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Он назвал данную информацию фейком и добавил, что сейчас Макей находится на своём рабочем месте и плотно работает.

Ранее посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня поддержал протестующих граждан республики, которые выступают против фальсификаций на выборах президента и милицейского насилия. Его видеообращение появилось на YouTube в ночь с 16 на 17 августа.

Видео: YouTube / Naviny.by

Теги: белоруссия, владимир макей, мид белоруссии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии