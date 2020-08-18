Макей находится на своём рабочем месте.

В Белоруссии опровергли сообщения об отставке главы МИД Владимира Макея. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Он назвал данную информацию фейком и добавил, что сейчас Макей находится на своём рабочем месте и плотно работает.

Ранее посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня поддержал протестующих граждан республики, которые выступают против фальсификаций на выборах президента и милицейского насилия. Его видеообращение появилось на YouTube в ночь с 16 на 17 августа.

Видео: YouTube / Naviny.by