Посол Белоруссии в Словакии поддержал протестующих

Он отметил, что увидел на одном из снимков избитых протестующих одноклассника своей дочери.

Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня поддержал протестующих граждан республики, которые выступают против фальсификаций на выборах президента и милицейского насилия. Его видеообращение появилось на YouTube в ночь с 16 на 17 августа.

Он подчеркнул, что он - старейший руководитель белорусского загранучреждения, имеет опыт работы послом. Также Лещеня - единственный действующий белорусский дипломаа, который работал в МИД СССР и в советском посольстве в других странах.

Как и все белорусы, я в шоке от историй о пытках и избиениях граждан моей страны. Игорь Лещена, посол Белоруссии в Словакии

Он отметил, что увидел на одном из снимков избитых протестующих одноклассника своей дочери. По словам дипломата, парень точно "не был из смутьянов".

Лещеня поддержал граждан Белоруссии, которые накануне вышли с мирными шествиями по всей стране, чтобы их голос был слышен.

Ранее Тихановская предложила назвать улицы именами погибших в ходе протестов.

Видео: YouTube / TUT.BY. Политика