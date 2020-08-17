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Посол Белоруссии в Словакии поддержал протестующих

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Он отметил, что увидел на одном из снимков избитых протестующих одноклассника своей дочери.

Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня поддержал протестующих граждан республики, которые выступают против фальсификаций на выборах президента и милицейского насилия. Его видеообращение появилось на YouTube в ночь с 16 на 17 августа.

Он подчеркнул, что он - старейший руководитель белорусского загранучреждения, имеет опыт работы послом. Также Лещеня - единственный действующий белорусский дипломаа, который работал в МИД СССР и в советском посольстве в других странах.

Как и все белорусы, я в шоке от историй о пытках и избиениях граждан моей страны.

Игорь Лещена, посол Белоруссии в Словакии

Он отметил, что увидел на одном из снимков избитых протестующих одноклассника своей дочери. По словам дипломата, парень точно "не был из смутьянов".

Лещеня поддержал граждан Белоруссии, которые накануне вышли с мирными шествиями по всей стране, чтобы их голос был слышен.

Ранее Тихановская предложила назвать улицы именами погибших в ходе протестов.

Видео: YouTube / TUT.BY. Политика

Теги: белоруссия, протесты, словакия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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