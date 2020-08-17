Кандидат оппозиции на президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская предложила назвать улицы именами погибших в ходе протестов.
Тихановская считает, что необходимо поддержать семьи погибших в ходе протестов. Она подчеркнула, что их именами в будущем надо назвать улицы.
В эти дни, когда мы хороним наших героев, я плачу вместе с вами. Это невероятная потеря для страны, невинно убитые молодые люди.
- Светлана Тихановская, кандидат оппозиции на выборах президента Белоруссии
Лидер штаба оппозиции готова взять на себя ответственность, как национальный лидер страны для организации и проведения честных выборов.
Напомним, что в ходе протестов 10 августа в Минске умер 34-летний Александр Тарайковский. В МВД республики сообщили, что он пытался бросить взрывчатку в сторону правоохранительных органов, но она взорвалась у него в руке. Отец убитого утверждает, что его сын упал после выстрела.
Ранее мы сообщили, что Россельхознадзор предлагает ужесточить меры по борьбе с "санкционкой".
Видео: Youtube/Страна для жизни
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