Чиновник настаивает на ужесточении правил в связи с введением электронной сертификации.

Россельхознадзор предлагает ужесточить меры по борьбе с "санкционкой". Об этом пишет РБК со ссылкой на интервью с главой Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергеем Данквертом.

Журналисты поинтересовались у главы Россельхознадзора о "белорусских креветках". Продукция поступает в Россию по схеме реэкспорта. Она получила широкое распространение после введения продэмбарго с 2014 года. По словам Данкверта, груз без документов сложнее пустить в оборот. Он подчеркнул, что вся продукция должна отражаться в системе.

На самом деле даже если креветки ввезены из государства, которое ввело против нас санкции, но при этом прошли определенную обработку в Белоруссии, то по законодательству ЕАЭС креветки уже считаются белорусской продукцией и могут быть отправлены в Россию. - Сергей Данкверт, глава Россельхознадзора

В 2016 году Сергей Данкверт заявлял о недобросовестности белорусских поставщиков. Он считал, что поставщики "хотят воспользоваться ситуацией, когда российский рынок закрыли для поставок из ЕС, с Украины". В феврале 2017 года Александр Лукашенко потребовал возбудить уголовное дело в отношении российского чиновника.

Ранее мы сообщили, что МИД Польши озвучил детали санкций ЕС против Белоруссии.