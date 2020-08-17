МИД Польши озвучил детали санкций ЕС против Белоруссии

В выходные польский министр пообщался с госсекретарем США Майком Помпео по поводу подготовленных санкций ЕС в отношении Белоруссии.

МИД Польши Яцек Чапутович озвучил детали санкций ЕС против Белоруссии. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-конференцию, которая прошла в субботу 15 августа.

Главы МИД ЕС единогласно решили, что необходимо вводить ограничения в отношении Белоруссии. Евросоюз формирует список лиц на руководящих постах. Чапутович подчеркнул, что санкции не должны ударить в обычных людей.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко одержал победу, набрав 80,1% голосов. Это вызвало недовольство у граждан. Они начали организовывать и участвовать в акциях протестов.

Ранее мы сообщили, что телеканал "Беларусь 1" показывает вчерашние эфиры новостей.

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