Изначально в программе были заявлены другие передачи.

Телеканал "Беларусь 1" показывает вчерашние эфиры новостей. Об этом сообщает ТАСС.

В понедельник 17 августа на фоне массовых беспорядков в республике, телеканал передает записи вчерашних эфиров. Трансляции идут уже около двух часов и помечены значком "повтор". Пресс-служба Белтелерадиокомпании не отвечает на звонки, никто не берет трубку. По ранее заявленной программе "Беларусь 1" должна показывать художественный фильм.

Ранее мы сообщили, что жители Бреста требуют отставки мэра города.

Видео: Telegram @nexta_live