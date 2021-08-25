Эксперт посоветовала, как справиться с большим количеством негативных новостей

Нужно дозировать количество потребляемой информации.

Доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, кандидат медицинских наук Светлана Молчанова рассказала, как сберечь свое ментальное здоровье в потоке негативных новостей.

Явление, при котором человек не может оторваться от чтения таких новостей, называют думскроллингом. Эксперт считает, что это является попыткой уйти в себя. Ее слова приводит "Петербургский дневник".

По словам Молчановой, с каждым новым прочтенным текстом люди испытывают проблемы с интерпретацией действительности. Кроме того, думскроллинг приводит к нарушению сна, ухудшению настроения и хроническому стрессу. "Лечение" при этом будет непростым: цифровой детокс на некоторое время или дозирование информации.

Важно придерживаться режима просмотра новостей. Например, завести привычку листать ленту только по утрам. Также рекомендую контролировать поток информации, который вы просматриваете и избегать просмотра ленты "впустую", бродя по Сети вслед за всплывающими окнами и собирая "мусорную информацию". Светлана Молчанова.

В тяжелый период важно окружать себя тем, что дарит ощущение спокойствия и расслабленности.

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