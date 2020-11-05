Москвичка заказала убийство собственного отца из-за недвижимости

В подмосковном Наро - Фоминске следователями возбуждено уголовное дело в отношении 47-летней москвички за подстрекательство к убийству по найму родного отца.
Следственные органы РФ сообщают, что женщина после конфликта с отцом из-за раздела недвижимого имущества в Москве решила убить родителя. Для убийства подозреваемая решила нанять киллера за 1,5 миллиона рублей. Об этом узнали правоохранительные органы, и далее дело шло по "сценарию" МВД.
Женщина передала "псевдокиллеру" фотографию отца и все данные о нем, а также электрошокер. Пожилой мужчина был предупрежден и согласился принять участие в "спектакле". Было инсценировано его убийство. Когда женщине были предоставлены "доказательства", она передала киллеру 800 тысяч рублей. После чего ее задержали.
В скором времени решится вопрос о мере пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
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