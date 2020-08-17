Глава города вышел к протестующим.

Жители Бреста требуют отставки мэра города Александра Рогачука. Об этом сообщает издание Tut.by.

Рогачук отметил, что в рамках своих полномочий постарается решить ситуацию с задержанными гражданами. Толпа протестующих освистала мэра.

Уважаемые друзья, я услышал ваши требования, я услышал ваши лозунги. Все, что в рамках моей компетенции, будет решено. - Александр Рогачук, мэр Бреста

Затем речь главы города продолжили начальник управления внутренних дел Александр Астрейко, прокурор Бреста Андрей Володько и начальник следственного комитета Руслан Сычев. В этот момент толпа протестующих скандировала "Убийцы".

Напомним, что жители Белоруссии вышли на улицы после президентских выборов. Они не согласны с официальными данными ЦИК, согласно которым Александр Лукашенко одержал победу в выборах президента, набрав 80,1% голосов.

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Видео: TUT.BY