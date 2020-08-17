Собеседник агентства подчеркнул, что переговоры состоятся в Варшаве.

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало намерен встретится с "влиятельными политиками" из Вашингтона. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на представителей штаба Цепкало.

Семья Цепкало уехала из Белоруссии еще до президентских выборов. На данный момент они находятся на территории Украины и готовятся к переезду в Варшаву. Представитель штаба уточнил, что это будет временное место жительства. Вероятнее всего семья Цепкало переедет в Польшу уже во вторник. Все будет зависеть от соответствующих документов.

Недавно МВД Белоруссии сообщило о доследственной проверке на предмет совершения противоправной деятельности со стороны Цепкало. В правоохранительные органы обратился белорусский гражданин турецкого происхождения.

Ранее мы сообщили, что два центральных телеканала Белоруссии показали акции протеста в Минске.

Видео: YouTube / DW