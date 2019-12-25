На минувших выходных прошли митинги "за" и "против" действующего президента Александра Лукашенко.

Два центральных телеканала Белоруссии показали акции протеста в Минске.

Сначала протестные выступления начал показывать телеканал ОНТ. В шестичасовом выпуске был показан сюжет дневной акции в поддержку президента республики Александра Лукашенко. Половину выпуска заняла нарезка видео с выступлениями и цитатами главы Белоруссии. В сюжете один из участников заявил, что выступает за свободу выбора, которой нельзя лишать людей. Затем акции протеста показали по телеканалу СТВ, назвав их "альтернативной прогулкой".

Люди спокойно прошли по улицам города, а после собрались у стелы… Акция носит спокойный, мирный характер, минчане могут выразить свою точку зрения, пообщаться между собой. - сказал корреспондент телеканала СТВ

Напомним, что массовые протесты начались в Белоруссии после выборов президента. Многие не согласились с результатами выборов. Александр Лукашенко вновь стал президентом республики, набрав 80,1% голосов.

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