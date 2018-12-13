Кит Харингтон лечится от алкоголизма после завершения "Игры престолов"

Актер не смог самостоятельно справиться со стрессом и начал пить.

Звезда "Игры престолов" Кит Харингтон обратился в реабилитационный центр после завершения сериала. Актер не смог самостоятельно справиться со стрессом и начал пить. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, 32-летний актер лечится в элитной клинике Prive-Swiss в штате Коннектикут. Решение Кита пройти реабилитацию поддержала его жена, актриса Роуз Лесли, которая также сыграла в "Игре престолов".

Окончание сериала сильно ударило по Харингтону. Когда актер читал сценарий финального сезона, он не смог сдержать эмоций и расплакался.

"Игра престолов" стал одним из самых популярных сериалов в истории. Его сняли по циклу романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Премьера последнего сезона состоялась в апреле 2019 года. В основе сюжета оказались события, которые пока нет в книгах Мартина.

Ранее мы писали, что поклонники "Игры престолов" назвали самого преданного персонажа.

Видео: Instagram / kitharingtonig