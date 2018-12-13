Им оказался герой 44-летнего актера массовки Эндрю МакКлея.

Поклонники "Игры престолов" назвали самого преданного персонажа. Им оказался герой 44-летнего актера массовки Эндрю МакКлея. Об этом свидетельствуют одобрительные отзывы в социальных сетях.

Эндрю МакКлей исполнял роль солдата во всех крупных битвах "Игры престолов". Во всех сериях он стоял на стороне армии северян и одним из первых признал Джона Сноу Королем Севера. Персонажа можно увидеть в Битве бастардов, сражении за Винтерфелл против Короля ночи, также он встречал Брана Старка у ворот Винтерфелла и наблюдал за Станнисом Баратеоном.

Ранее мы писали, что заключительную серию "Игры престолов" посмотрело рекордное количество зрителей.

Видео: YouTube