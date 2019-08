Якутские ювелиры передали Джорджу Мартину статуэтку Джона Сноу из серебра и мамонтовой кости

Деньги на изготовление статуэтки собрали в мае 2019 года.

Якутские фанаты сериала "Игра престолов" доставили статуэтку персонажа Джона Сноу в город Санта-Фе в штате Нью-Мексико (США). Именно в этом городе находится частный кинотеатр писателя Джорджа Мартина. О том, что статуэтка доставлена, поклонники сериала сообщили в Instagram.

Самого Мартина не было в этот день, когда статуэтку привезли в США, но его помощница обещала лично передать ее автору книг. Деньги на изготовление статуэтки собрали в мае 2019 года. Джона Сноу сделали из чистого серебра с инкрустацией из полудрагоценных камней и мамонтовой кости. Статуэтку изготовили якутские мастера-ювелиры.

Сериал "Игра престолов" (Game of Thrones) создавался по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" (A Song of Ice and Fire) Джорджа Мартина.

Фото и видео: Instagram/ joanne.july