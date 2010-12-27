Действие приквела будет разворачиваться за 5 тыс. лет до событий "Игры престолов".

Джордж Мартин рассказал о событиях приквела "Игры престолов". Писатель дал интервью Entertainment Weekly.

События приквела разворачиваются за 5 тысяч лет до событий "Игры престолов". Зрители не увидят в сериале Таргариенов, Ланнистеров и Старков. История расскажет о том, что происходило, когда на Вестерос обрушилась долгая зима и пришли Белые ходоки.

Джордж Мартин заявил, что в сериале точно будут Старки, "потому что они произошли от Первых людей". Однако, фанаты не увидят драконов и Ланнистеров.

Утес на месте, и его населяют Кастерли, в честь которых эти земли и будут называться позже заявил автор

Известно, что сценарий для приквела Джордж Мартин пишет совместно с Джейн Голдман, которая работала над картиной "Люди Икс: Первый класс". В актерском составе заявлены: Наоми Уоттс, Джош Уайтхаус, Наоми Аки, Денис Гоф, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Шейла Атим, Иванно Джеремайя.

Ранее мы сообщали о том, что Мэрилин Мэнсон появится в сериале "Противостояние" по роману Стивена Кинга.

Фото:игра престолов/вк