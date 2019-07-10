Сериал выйдет в следующем году на канале CBS All Acess.

Мэрилин Мэнсон появится в сериале "Противостояние" по роману Стивена Кинга. Об этом певец сообщил в своем Instagram.

Фанаты радостно восприняли эту новость и пожелали музыканту успехов в актерской карьере. Какого персонажа будет играть Менсон пока неизвестно.

Певец также заявил, что его коллектив записал песню для сериала. Это будет кавер-версию песни The End группы The Doors, поскольку в книге появляется фигура фронтмена Джима Моррисона.

Сюжет романа "Пртивостояние" Кинга рассказывает о том, что все население планеты выкошено пандемией гриппа. Те, кому удалось выжить, пытаются установить в борьбе друг с другом общественный строй. Сериал выйдет в 2020 году на канале CBS All Acess.

Ранее мы сообщали о том, что Дирижер Теодор Курентзис будет работать в Петербурге.

Видео:Мерлин Менсон/YouTube