Заключительную серию "Игры престолов" посмотрело рекордное количество зрителей

Шестой эпизод собрал 19,3 млн просмотров в эфирном показе и на платформах BO GO и HBO NOW.

Заключительную серию американского сериала "Игра престолов" посмотрело рекордное количество зрителей. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Шестой эпизод 8 сезона собрал 19,3 млн просмотров в эфирном показе и на платформах BO GO и HBO NOW. Это рекордный показатель не только для самого сериала, но и в целом для всего телеканала HBO.

Предыдущий рекорд установила пятая серия того же сезона сериала. Ее в общей сложности посмотрели 18,4 млн зрителей.

Стоит отметить, что не все поклонники оказались довольны финалом "Игры престолов". Многим показалось, что концовка получилась скомканная и скучная. Есть те, кто подписал петицию с требованием переснять весь восьмой сезон.

Видео: YouTube / iVideos