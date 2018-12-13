На сайте Change.org появилась петиция, которую уже подписали более 250 тысяч человек.

На сайте Change.org появилась новая петиция, в которой фанаты "Игры престолов" потребовали переснять 8 сезон из-за многочисленных киноляпов и низкого качества работы сценаристов. В настоящий момент петицию подписали более 250 тысяч человек.

Как сообщает издание New York Post, поклонники сериала раздосадованы битвой при Винтерфелле, которая была снята в густых потемках. Затем по сети разлетелся киноляп с забытым на столе стаканчиком "Старбакса". Тогда создатели киносаги заявили, что Дайенерис пила не кофе, а травяной чай. Терпение зрителей окончательно лопнуло, когда в пятой серии восьмого сезона у Джейме Ланнистера внезапно выросла рука.

В тексте петиции сказано, что создатели "Игры престолов" доказали свою некомпетентность во время съемок сериала без какого-либо исходного материала (то есть книги). Поклонники выразили уверенность, что заслужили финал, в котором будет больше смысла.

Ранее мы писали, что в сети вышел трейлер документального фильма про "Игру престолов".

Фото: скриншот из сериала