В сети вышел трейлер документального фильма про "Игру престолов"

Премьера ленты состоится 26 мая 2019 года – через неделю после выхода на экраны заключительного эпизода проекта.

В конце мая свет увидит документальный фильм, посвящённой работе над финальным сезоном сериала "Игра престолов". Премьера ленты состоится 26 мая 2019 года – через неделю после выхода на экраны заключительного эпизода проекта. Piter.TV публикует трейлер предстоящей документалки.

Напомним, что сериал "Игра престолов" снят по мотивам одноимнной серии романов писателя Джорджа Р.Р. Мартина. Проект снимают с 2011 года, и он является необычно популярным, так как зрители никогда до конца не знают, чем еще их смогут оценить создатели сериала. За время существования "Игра престолов" получила 28 премий "Эмми" и премию "Золотой глобус".

В 2019 году на экраны вышел финальные сезон сериала. В данный момент зрителям показали пять эпизодов. Шестая последняя серия выйдет 20 мая.

Видео: GameofThrones/YouTube