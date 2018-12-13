В сети появился тизер 6 серии 8 сезона "Игры престолов"

В сети появился тизер-трейлер шестой серии восьмого сезона "Игры престолов". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале HBO.
В новом трейлере зрителям показали несколько главных героев, в окружении огромного количества воинов или на пепелище после схватки. На кадрах, в частности, можно увидеть Тириона Ланнистера, Дейенерис Таргариен и Арью Старк. В России эпизод выйдет 20 мая.
Ранее телеканала HBO показал новый трейлер предстоящего второго сезона драматического сериала "Большая маленькая ложь".
Видео: HBO
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