В сети появился тизер 6 серии 8 сезона "Игры престолов"

В России эпизод выйдет 20 мая.

В сети появился тизер-трейлер шестой серии восьмого сезона "Игры престолов". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале HBO.

В новом трейлере зрителям показали несколько главных героев, в окружении огромного количества воинов или на пепелище после схватки. На кадрах, в частности, можно увидеть Тириона Ланнистера, Дейенерис Таргариен и Арью Старк. В России эпизод выйдет 20 мая.

Ранее телеканала HBO показал новый трейлер предстоящего второго сезона драматического сериала "Большая маленькая ложь".

Видео: HBO