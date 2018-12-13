Вышел трейлер второго сезона сериала "Большая маленькая ложь"

Первая серия нового сезона "Большая маленькая ложь" выйдет на экраны 9 июня.

Телеканала HBO показал новый трейлер предстоящего второго сезона драматического сериала "Большая маленькая ложь". Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале организации.

Сюжет сериала базируется на одноименном романе писательницы Лианы Мориарти. В центре действия пять семьей, чьи дети учатся в одном классе. После загадочного убийства на благотворительном балу герои оказываются втянуты в расследование трагедии. Изначально проект был задуман как мини-сериал, однако высокие рейтинги проекта побудили боссов канала запустить продолжение.

Главные роли в сезоне сыграли такие звездные актрисы как Николь Кидман, Риз Уизерспун, Зои Кравиц, Мерил Стрип, Лора Дерн, Шейлин Вудли и другие. Второй сезон "Большая маленькая ложь" выйдет на экраны 9 июня.

Ранее в сети появился первый трейлер биографического фильма "Джуди", в основу которого легла история голливудской актрисы и певицы Джуди Гарлэнд. Актриса скончалась в возрасте 47 лет от непреднамеренной передозировки лекарствами

Видео: HBO