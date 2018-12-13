Вышел первый трейлер байопика "Джуди" с Рене Зеллвегер

Премьера картины в России запланирована на 26 сентября 2019 года.

В сети появился первый трейлер биографического фильма "Джуди", в основу которого легла история голливудской актрисы и певицы Джуди Гарлэнд. Актриса скончалась в возрасте 47 лет от непреднамеренной передозировки лекарствами.

Сюжет картины посвящен последним концертам звезды "Волшебника страны ОЗ", которые проходили в Лондоне в 1968 году. Главная героиня, истощенная работой и тоской по своим детям, готовится к шоу, ссорится с руководством и очаровывает музыкантов.

Режиссером фильма выступил автор "Правдивой истории" Руперт Гулд . Главные роли в картине сыграли Рене Зеллвегер, Белла Рэмси, Руфус Сьюэлл, Джесси Бакли, Майкл Гэмбон, Финн Уиттрок, Энди Найман и другие. Премьера картины в России запланирована на 26 сентября 2019 года.

Видео: ONE Media