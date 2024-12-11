Кандидат в шефы Пентагона пообещал бросить пить, если получит пост

Американец не смог однозначно ответить на ряд вопросов, заданных конгрессвумен.

Кандидат на пост американского министра обороны Пит Хегсет пообещал отказаться от употребления алкоголя в том случае, если его утвердят на должность. Однако он уклонился от прямого ответа на вопрос, уйдет ли в отставку в том случае, если нарушит данное им слово. Соответствующей информацией будущий чиновник поделился с местными законодателями, выступая на слушаниях в профильном комитете Сената Конгресса по делам Вооруженных сил. Провокационный вопрос гостю поступил член Демократической партии от штата Гавайи Мэйзи Хироно. Она напомнила о том, что пьянство на рабочем месте является нарушением воинского устава США. Конгрессвумен добавила, что должность шефа Пентагона подразумевает вовлеченность в профессиональные обязанности в круглосуточном режиме, а должность в ведомстве подразумевает абсолютную прозрачность.

Я взял на себя это обязательство от лица министра обороны и мужчин и женщин, которым я служу. Пит Хегсет, шеф Пентагона

Напомним, что Пит Хегсет ранее сталкивался с обвинениями в неподобающем поведении, а также сообщениями о злоупотреблении алкоголем и неподобающих действиях на рабочих мероприятиях. Сам кандидат называет эти обвинения "анонимными и ложными".

Хегсет поддержал полное уничтожение ХАМАС.

Фото и видео: YouTube / FOX 5 Washington DC