Зрители "диагностировали" коронавирус у известного телеведущего

В Великобритании аудитория утреннего шоу заподозрила ведущего в коронавирусной инфекции из-за кашля.

Зрители Великобритании "диагностировали" коронавирус у известного телеведущего. Инцидент произошел во время утреннего шоу Good Morning Britain на телеканале ITV. Звезда проекта Пирс Морган рассказывал о госпитализации премьер-министра страны Бориса Джонсона из-за ухудшения его состояния. Ранее у политика обнаружили коронавирусную инфекцию. Во время выступления Морган постоянно кашлял. Именно это и навело аудиторию на мысль о том, что журналист заразился. В комментариях к ролику зрители написали о том, что внешний вид ведущего во время шоу был болезненным.

А Пирс Морган в порядке? У него глаза покраснели и этот странный кашель прокомментировал один из зрителей проекта

На данный момент сам Пирс Морган отрицает, что заболел, но признал, что кашляет. Ведущий рассказал, что перед утренним эфиром провел бессонную ночь. Кашель в студии он связал с тем, что ему необходимо было прочистить горло.

Британского премьера с коронавирусом перевели в интенсивную терапию.

Видео: Youtube/ Good Morning Britain - GMB Funny Moments